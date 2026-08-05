В Орле подняли дубликат Красного Знамени

На площади Мира в Орле на дом №5 водрузили дубликат Красного Знамени. Сегодня, 5 августа, в честь 83-летней годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков над сквером Танкистов подняли копию Красного Знамени.
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