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В Орле подняли дубликат Красного Знамени

В Орле подняли дубликат Красного Знамени

На площади Мира в Орле на дом №5 водрузили дубликат Красного Знамени. Сегодня, 5 августа, в честь 83-летней годовщины освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков над сквером Танкистов подняли копию Красного Знамени.

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