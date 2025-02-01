NYT: команда Маска получила доступ к платежной системе США для контроля расходов

REUTERS/ALLISON ROBBERT/Pool via REUTERS Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент предоставил команде американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска доступ к федеральной платежной системе для мониторинга и ограничения государственных расходов, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.
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