Основатель индийского движения «тараканов» пообещал пока не идти в политику

«Тараканья народная партия» (CJP) продолжит работать как общественная группа давления и пока не будет вступать в электоральную политику, заявил основатель движения Абиджит Дипке 6 августа, сообщает The Hindu.
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