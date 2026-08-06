smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Основатель индийского движения «тараканов» пообещал пока не идти в политику

Основатель индийского движения «тараканов» пообещал пока не идти в политику

«Тараканья народная партия» (CJP) продолжит работать как общественная группа давления и пока не будет вступать в электоральную политику, заявил основатель движения Абиджит Дипке 6 августа, сообщает The Hindu.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии