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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Усик: «Бокс – спорт для бедных, потому что, когда вы живете слишком комфортно, становится очень трудно просыпаться тренироваться»

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик рассказал о своем становлении. «Я начал работать в 12 лет – сначала пошел на ферму с лошадьми и овцами.

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