Восстановление приграничных районов: Путин запустил программу поддержки пострадавших территорий Ирина ВальковаПрезидент России Владимир Путин дал старт разработке федеральной программы восстановления приграничных регионов, которые серьезно пострадали в ходе военного конфликта с Украиной.
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