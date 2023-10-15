На какой высоте от пола устанавливать выключатель

Расспросили эксперта, как устанавливать выключатели в квартирах и частных домах в зависимости от цели Владислав Кулаков, мастер по электрике сервиса для поиска специалистов «Профи» Высота выключателей от пола: стандарты и факты Как правило, в проектах указывают оптимальную высоту выключателей от чистого пола с покрытием — 900 мм.