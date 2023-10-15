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На какой высоте от пола устанавливать выключатель

На какой высоте от пола устанавливать выключатель

Расспросили эксперта, как устанавливать выключатели в квартирах и частных домах в зависимости от цели   Владислав Кулаков, мастер по электрике сервиса для поиска специалистов «Профи» Высота выключателей от пола: стандарты и факты Как правило, в проектах указывают оптимальную высоту выключателей от чистого пола с покрытием — 900 мм.

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