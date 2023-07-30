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Ирина Винер: «Высшая награда – это признание того, что твои ученицы лучшие в мире и в честь них, как и в честь президента России, играется гимн и поднимается флаг»

Сегодня заслуженному тренеру России по художественной гимнастике исполнилось 75 лет. – В чем для вас сейчас смысл жизни? – Ничего не изменилось.

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