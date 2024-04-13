В конгрессе допустили, что проект помощи ВСУ представят на следующей неделе

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон может на следующей неделе представить законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, в который войдет и выделение средств на помощь Украине, сообщала конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии