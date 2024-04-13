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В конгрессе допустили, что проект помощи ВСУ представят на следующей неделе

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон может на следующей неделе представить законопроект о дополнительном финансировании на цели национальной безопасности, в который войдет и выделение средств на помощь Украине, сообщала конгрессвуман Марджори Тейлор Грин.

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