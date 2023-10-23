Во Владивостоке прошло первое заседание рабочей группы по взаимодействию молодых специалистов и ученых

Первое заседание рабочей группы по взаимодействию совета молодых ученых ДВО РАН и советов молодых специалистов предприятий, учреждений и организаций города Владивостока прошло в Думе города Владивостока, сообщает PRIMРRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии