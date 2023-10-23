PRIMPRESS.RU
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

PRIMPRESS.RU

214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Магилинский
    Лучше бы пожилым пенсионерам зубы бесплатно вставили. 70% пенсионеров без зубов ходит.Указ подписан. Но...
  • Zoia Goldshtab
    Пока это только на бумаге и показуха в блатные центрах.....Указ подписан. Но...
  • Евгений Саваровский
    У природы нет плохой погоды. Меняйте срочно резину на машинах.«Выходные будут с...

Во Владивостоке прошло первое заседание рабочей группы по взаимодействию молодых специалистов и ученых

Во Владивостоке прошло первое заседание рабочей группы по взаимодействию молодых специалистов и ученых

Первое заседание рабочей группы по взаимодействию совета молодых ученых ДВО РАН и советов молодых специалистов предприятий, учреждений и организаций города Владивостока прошло в Думе города Владивостока, сообщает PRIMРRESS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх