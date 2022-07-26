Netflix снимет аниме по комиксу Киану Ривза о бессмертном полубоге, который внешне похож на актера

Не так давно Киану Ривз в соавторстве с заслуженными комиксистами и художниками Мэттом Киндтом и Роном Гарни написал комикс «Берсеркер» (BRZRKR) про бессмертного полубога, выполняющего заказы для могущественной правительственной организации.