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test mazurok

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🔪 Жителя Сакского района приговорили к 12 годам колонии за убийство знакомого В мае прошлого года в строительном вагончике пьяный мужчина ударил ножом в живот пострадавшего, от чего тот скончался.

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