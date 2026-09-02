🔪 Жителя Сакского района приговорили к 12 годам колонии за убийство знакомого В мае прошлого года в строительном вагончике пьяный мужчина ударил ножом в живот пострадавшего, от чего тот скончался.
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