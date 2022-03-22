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Sex, drugs, underground. Московские власти воскрешают проект «Музыка в метро»

Sex, drugs, underground. Московские власти воскрешают проект «Музыка в метро»

В метро вернутся битлы, «Машина времени», АВВА, Лепс и «Песняры». Московские власти реинкарнировали проект под названием «Музыка в метро».

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