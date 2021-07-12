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Глава Nord Stream 2 AG рассказал об уступке России США

Глава Nord Stream 2 AG рассказал об уступке России США

Глава Nord Stream 2 AG рассказал об уступке России США AlexCoderГлава Nord Stream 2 AG рассказал об уступке России США AlexCoder Американцы нарушили договоренности, ударив санкциями по "Северному потоку – 2" Глава Nord Stream 2 AG, компании, которая является оператором "Северного потока – 2", Маттиас Варнинг рассказал, как США нарушили договоренности по укладке труб газопровода.

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