Глава Nord Stream 2 AG рассказал об уступке России США AlexCoderГлава Nord Stream 2 AG рассказал об уступке России США AlexCoder Американцы нарушили договоренности, ударив санкциями по "Северному потоку – 2" Глава Nord Stream 2 AG, компании, которая является оператором "Северного потока – 2", Маттиас Варнинг рассказал, как США нарушили договоренности по укладке труб газопровода.