Минцифры РФ расширит перечень сведений для передачи силовикам

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций намерено расширить перечень сведений, которые интернет-ресурсы будут передавать силовикам, следует из проекта постановления, размещенного на портале нормативных правовых актов 27 апреля, сообщает Forbes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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