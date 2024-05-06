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Минцифры РФ расширит перечень сведений для передачи силовикам

Минцифры РФ расширит перечень сведений для передачи силовикам

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций намерено расширить перечень сведений, которые интернет-ресурсы будут передавать силовикам, следует из проекта постановления, размещенного на портале нормативных правовых актов 27 апреля, сообщает Forbes.

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