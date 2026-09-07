Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Бесплатные занятия в «Школе кинолога» ждут жителей Восточного Дегунина

Жители Восточного Дегунина могут бесплатно обучиться основам дрессировки и ухода за собаками: стартовал набор на второй поток «Школы кинолога».

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