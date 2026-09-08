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Царьград

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Учителя уволили после показа истории поиска детям на уроке

Учителя уволили после показа истории поиска детям на уроке

В истории поиска обнаружились фразы сексуального характера с упоминанием несовершеннолетних.В британской школе-интернате Moreton Hall уволили учителя географии Джеймса Хиндсона после того, как он случайно показал ученицам историю поиска на YouTube.

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