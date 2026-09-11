"Гнать из школы и страны!": женщин в хиджабах оштрафовали за неуважение к гимну России

Мигрантские сводки В Балашихе и Каспийске мамы школьников проигнорировали традиции РФ Школьные линейки, где по обычаю все присутствующие встают под звуки гимна, не обошлись без скандалов.
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Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Где депортация в течение суток?
Депортировать из Росси в Дагестан с дактилоскопированием ( навсегда). Какие штрафы? Из льгот и пособий ни за что?! Пусть чешут на малую родину, чтобы духу их здесь поганого не было.
Скорее очистить страну от этой твари. Совсем обнаглели сволочи. Сколько можно это терпеть?
Ну вот открытым текстом продемонстрировали: они не с нами. А какого тогда приперлись?
Вообще эту нечисть нужно гнать из России.