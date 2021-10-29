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В Европе страшная эпидемия хореи: виновата Россия

В Европе страшная эпидемия хореи: виновата Россия

От подозрительных взглядов таможенников на багажные этикетки, на которых значится аббревиатура SVO (Москва, Шереметьево), до доводов, что "русские опять не прислали нужные документы, чтобы в ЕС могли зарегистрировать вакцину Sputnik V", от обвинений в "шантаже газом" до прессинга журналистов RT в странах Евросоюза, от многомиллионных грантов, чтобы поддерживать тех, кто работает на развал нашего общества до угроз: Европу сотрясает русофобия, как пациента сотрясала бы болезнь, которую еще называют "пляска святого Витта" (медицинское название – хорея).

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