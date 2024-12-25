Новое исследование: Астроциты как перспективная терапия для лечения нейродегенеративных заболеваний

Астроциты, важнейшие клетки головного мозга, часто теряются при нейродегенеративных заболеваниях. Однако недавние исследования показывают, что трансплантация астроцитов может быть перспективным методом восстановления функций мозга.
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