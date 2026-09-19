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Женская НБА. «Даллас» примет «Финикс», «Атланта» сыграет с «Чикаго»

«Даллас» встретится с «Финиксом», «Атланта» примет «Чикаго». Женская НБА Регулярный чемпионат Даллас – Финикс 19 сентября .

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