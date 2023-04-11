«РВ»: российские бойцы подбили колонну танков ВСУ из «Корнета» в районе Угледара

Российские бойцы спецназа отразили нападение группы танков ВСУ с помощью ПТРК «Корнет». Информацию об этом предоставил Telegram-канал «Русская весна».
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