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«РВ»: российские бойцы подбили колонну танков ВСУ из «Корнета» в районе Угледара

«РВ»: российские бойцы подбили колонну танков ВСУ из «Корнета» в районе Угледара

Российские бойцы спецназа отразили нападение группы танков ВСУ с помощью ПТРК «Корнет». Информацию об этом предоставил Telegram-канал «Русская весна».

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