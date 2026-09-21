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Михеев впервые забил за «Тампу» – в выставочном матче с «Нэшвиллом». Его признали 2-й звездой встречи

Форвард « Тампы » Илья Михеев забросил шайбу в выставочном матче с « Нэшвиллом » (2:1).  31-летний россиянин открыл счет на 2-й минуте и был признан второй звездой встречи.

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