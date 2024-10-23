Галкин* вернется в Россию. Теперь стало понятно для чего юморист нанял многочисленную охрану..

На днях, после довольно длительного отсутствия, активизировался юморист Максим Галкин*. Супруг Аллы Борисовны развернул бурную деятельность по рекламированию своих новых концертов, которые будут проведены вместо тех, что недавно в силу понятных причин были отменены в Израиле.