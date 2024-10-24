Полицейские задержали в Краснодарском крае наркозакладчика с крупной партией «синтетики»

На стационарном посту ДПС «Кущевский» госавтоинспекторы совместно с сотрудниками УНК ГУ МВД России по Краснодарскому для проверки документов остановили автомобиль марки «Киа Оптима» под управлением 48-летнего жителя Санкт-Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии