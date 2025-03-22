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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фред Кац: «В «Уорриорз» Джимми Батлер при изоляциях сталкивается с дабл-тимами в 6,5 раз реже, чем в «Хит»

«До перехода Батлера «Уорриорз» занимали 27-е место по количеству фолов, заработанных за владение. Но Батлер, который несется под щит, будто он 160-килограммовый  бодибилдер, знает, как создавать контакт.

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