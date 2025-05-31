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Депутат Аксененко: 5 тыс. случаев мошенничества в сфере ИЖС выявили в 2024 году

Депутат Аксененко: 5 тыс. случаев мошенничества в сфере ИЖС выявили в 2024 году

В 2024 году в России было зафиксировано пять тысяч случаев мошенничества при строительстве домов. Заемщики брали в банках льготные кредиты на возведение жилья, тратили на это материнский капитал, однако дома построены не были.

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