Депутат Аксененко: 5 тыс. случаев мошенничества в сфере ИЖС выявили в 2024 году

В 2024 году в России было зафиксировано пять тысяч случаев мошенничества при строительстве домов. Заемщики брали в банках льготные кредиты на возведение жилья, тратили на это материнский капитал, однако дома построены не были.
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