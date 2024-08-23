Из-за редкого заболевания мужчина стал видеть мир в розовых тонах во время оргазма

В Иране из-за чрезвычайно редкого заболевания 31-летний женатый мужчина, известный как «мистер Р», всякий раз, когда достигает оргазма, видит мир в розовых тонах, при этом все предметы кажутся ему более четкими и яркими.
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