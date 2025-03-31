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Политика как она есть

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Обнаружена ранее неизвестная форма жизни

Обнаружена ранее неизвестная форма жизни

Древний гигантский организм Prototaxites может оказаться представителем неизвестной формы жизни. Новое исследование, размещенное на bioRxiv, опровергает прежние версии о его принадлежности к растениям, грибам или водорослям.

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