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Газета.ру

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Telegraph: Британия столкнулась с нехваткой командиров танков из-за отмены учений

Telegraph: Британия столкнулась с нехваткой командиров танков из-за отмены учений

В британской армии не хватает командиров для управления основными боевыми танками после того, как в целях экономии были отменены важнейшие учения.

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