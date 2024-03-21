В Вельском районе ищут "черного" лесопила: обнаружена свалка с горбылем

Сотрудники МЧС выявили несанкционированную свалку отходов лесопиления.В Вельском районе Архангельской области сотрудники МЧС России по региону проводили обычный рейд в связи с началом пожароопасного периода, когда возле поселка Зеленый бор обнаружили несанкционированную свалку.
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