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В Вельском районе ищут "черного" лесопила: обнаружена свалка с горбылем

В Вельском районе ищут "черного" лесопила: обнаружена свалка с горбылем

Сотрудники МЧС выявили несанкционированную свалку отходов лесопиления.В Вельском районе Архангельской области сотрудники МЧС России по региону проводили обычный рейд в связи с началом пожароопасного периода, когда возле поселка Зеленый бор обнаружили несанкционированную свалку.

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