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Бер фатирда нәни кыз һәм аның анасының мәете табылган

Бер фатирда нәни кыз һәм аның анасының мәете табылган

Пермь краенда ана белән баланы үтерүчеләрне эзлиләр. Бу турыда «Московский комсомолец» хәбәр итте. Россия Тикшерү комитетының Пермь крае буенча Тикшерү идарәсе белешмәсе буенча, Чусовой шәһәрендә бала белән хатын-кыз мәете табылган.

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