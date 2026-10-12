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Стала известна судьба тигра, убившего посетителя в британском зоопарке

Стала известна судьба тигра, убившего посетителя в британском зоопарке

Зоопарк в Йоркширском парке дикой природы принял решение не усыплять тигра по кличке Алтай. Несколько дней назад хищник убил мужчину, забравшегося в его вольер.

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