Экспорт угля по сети РЖД за январь–сентябрь 2026 г. увеличился на 6,2% и достиг 141 млн тонн. При этом общая погрузка угля на железнодорожной сети выросла только на 2,2%, до 246 млн тонн.
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