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The Eurasia Daily news agency

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Explosions thundered in Dnepropetrovsk

Explosions thundered in Dnepropetrovsk

Explosions thundered in Dnepropetrovsk on Ukraine, according to the Ukrainian TV channel "Public". According to the online map of the Ukrainian Ministry of Digital Transformation, the air alarm sounds in a part of the Dnipropetrovsk region.

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