Explosions thundered in Dnepropetrovsk on Ukraine, according to the Ukrainian TV channel "Public". According to the online map of the Ukrainian Ministry of Digital Transformation, the air alarm sounds in a part of the Dnipropetrovsk region.
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