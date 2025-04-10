За домашние дела отвечает женщина. Серьезно?

баба часто глупое и очень ленивое существо. отсюда и ее проблемы которая она сама себе ищет ,а потом плачет об этом.

Майя Majesty

Если женщина не будет продолжать получать знания, развиваться как личность, то она не сможет даже уроки у детей проверять. Так что женщины, не забывайте о себе никогда и будет вам счастье))