Помните тот момент, когда вы впервые осознали, что ваша жизнь превратилась в бесконечный круговорот домашних обязанностей? Возможно, это случилось, когда вы стояли у плиты в 11 вечера, готовя обеды на завтра, пока муж смотрел телевизор.
За домашние дела отвечает женщина. Серьезно?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соколов
баба часто глупое и очень ленивое существо. отсюда и ее проблемы которая она сама себе ищет ,а потом плачет об этом.
Ответить
15 час.
Майя Majesty
Если женщина не будет продолжать получать знания, развиваться как личность, то она не сможет даже уроки у детей проверять. Так что женщины, не забывайте о себе никогда и будет вам счастье))
Ответить
8 час.
Свежие комментарии