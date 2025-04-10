ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Блинов
    Можно покупать "напичканную" свинину и кур... Мы то, что мы едим.Пенсия — копейки,...
  • Майя Majesty
    Средства материнского капитала переводятся из федерального бюджета в бюджет Фонда пенсионного и социального страхован...Сколько надо рабо...
  • Майя Majesty
    Интересно, а чем эти дебилы на работе вообще занимаются?)) А вот "Сделай вид, что не расслышала, и попроси мужчин пов...«Ты совершенно пр...

За домашние дела отвечает женщина. Серьезно?

За домашние дела отвечает женщина. Серьезно?

Помните тот момент, когда вы впервые осознали, что ваша жизнь превратилась в бесконечный круговорот домашних обязанностей? Возможно, это случилось, когда вы стояли у плиты в 11 вечера, готовя обеды на завтра, пока муж смотрел телевизор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соколов
баба часто глупое и очень ленивое существо. отсюда и ее проблемы которая она сама себе ищет ,а потом плачет об этом.
Ответить
15 час.
Майя Majesty
Если женщина не будет продолжать получать знания, развиваться как личность, то она не сможет даже уроки у детей проверять. Так что женщины, не забывайте о себе никогда  и будет вам счастье))
Ответить
8 час.
наверх