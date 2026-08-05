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В Абхазии и Сочи воют сирены из-за опасности атаки беспилотников

В Абхазии и Сочи воют сирены из-за опасности атаки беспилотников

На территории Абхазии днем 5 августа ввели режим беспилотной опасности. Воздушное пространство контролируется силами ПВО и дежурными подразделениями вооруженных сил, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.

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