В Абхазии и Сочи воют сирены из-за опасности атаки беспилотников

На территории Абхазии днем 5 августа ввели режим беспилотной опасности. Воздушное пространство контролируется силами ПВО и дежурными подразделениями вооруженных сил, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии