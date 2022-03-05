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В ДНР рассказали об обстреле Донецка украинскими военными

В ДНР рассказали об обстреле Донецка украинскими военными

Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 10 снарядов калибром 122 мм. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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