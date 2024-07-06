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Петербургский дневник

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Петербург продолжает борьбу с сине-зелёными водорослями

Петербург продолжает борьбу с сине-зелёными водорослями

С этой целью в Пейзажный пруд Московского парка Победы высадили воздушно-водные растения Комитет по природопользованию Петербурга продолжает бороться с сине-зелёными водорослями и проверять эффективность разных методов борьбы.

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