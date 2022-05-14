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Друзья Промеса предлагали двоюродному брату игрока 20 000 евро, чтобы он отозвал заявление. Квинси также подозревают в контрабанде наркотиков в Австралию

Стали известны новые подробности в деле Квинси Промеса.  Как сообщает NOS со ссылкой на материалы дела, два друга футболиста предлагали двоюродному брату Промеса сумму в 20 000 евро за то, чтобы он отозвал заявление.

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