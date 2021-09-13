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70-летняя Нелли Кобзон чуть не утонула, свалившись за борт круизного судна

70-летняя Нелли Кобзон чуть не утонула, свалившись за борт круизного судна

Нелли Кобзон. Фото Инстаграм Лидия ГубинаНеприятный эпизод случится с вдовой Иосифа Кобзона на отдыхе – она чуть не погибла в водах Средиземного моря.

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