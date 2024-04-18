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Царьград

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Прорыва ждать не стоит, Украина усилилась. Шлепченко дал прогноз по конфликту

Прорыва ждать не стоит, Украина усилилась. Шлепченко дал прогноз по конфликту

Военный аналитик, обозреватель Царьграда Влад Шлепченко рассказал о реальном положении дел Украины на фронте.

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Комментарии
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Eduard
Конечно Украину пока снабжают,а население пока всё на убой не отправят,на Западе не умпокоятся.Бто же не настоязие &quot;европейцы&quot;,им плевать на них.Конечно Росмия в любую минуту вообще могла применить ядерное оружие и танки и солдаты не понадобились бы,но это на последний момент.Соседи с радиацией нам тоже не нужны!
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7 час.
Eduard
Вся подлость Зеленского,что он предатель! Убрал ВСУ с Донбасса и всё мир на земле!
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7 час.
a
andrbob
Обрубать полностью пути подвоза...
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3 час.

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