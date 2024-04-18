Прорыва ждать не стоит, Украина усилилась. Шлепченко дал прогноз по конфликту

Eduard

Конечно Украину пока снабжают,а население пока всё на убой не отправят,на Западе не умпокоятся.Бто же не настоязие "европейцы",им плевать на них.Конечно Росмия в любую минуту вообще могла применить ядерное оружие и танки и солдаты не понадобились бы,но это на последний момент.Соседи с радиацией нам тоже не нужны!