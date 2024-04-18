Военный аналитик, обозреватель Царьграда Влад Шлепченко рассказал о реальном положении дел Украины на фронте.
Прорыва ждать не стоит, Украина усилилась. Шлепченко дал прогноз по конфликту
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Конечно Украину пока снабжают,а население пока всё на убой не отправят,на Западе не умпокоятся.Бто же не настоязие "европейцы",им плевать на них.Конечно Росмия в любую минуту вообще могла применить ядерное оружие и танки и солдаты не понадобились бы,но это на последний момент.Соседи с радиацией нам тоже не нужны!
Ответить
7 час.
Eduard
Вся подлость Зеленского,что он предатель! Убрал ВСУ с Донбасса и всё мир на земле!
Ответить
7 час.
a
andrbob
Обрубать полностью пути подвоза...
Ответить
3 час.
Свежие комментарии