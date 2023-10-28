Хорхе Мартин выиграл спринт Гран При Таиланда MotoGP

MotoGPCпринтерская гонка в рамках Гран При Таиланда MotoGP принесла победу испанскому пилоту Prima Pramac Racing Хорхе Мартину, для которого этот успех стал пятым подряд выигранным спринтом в сезоне-2023.
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