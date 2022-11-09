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Себастьян Самуэльссон: «Хочу выиграть Кубок мира. Сделаю все, чтобы реализовать свои шансы этой зимой»

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон рассказал о своих целях на предстоящий сезон. «Я очень взволнован, уверен в себе и с нетерпением жду начала Кубка мира.

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