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«ПСЖ» дал отдых Дембеле до понедельника. Вингер сыграл по тайму и меньше в 3 матчах сезона

« Пари Сен-Жермен » предоставил отдых вингеру  Усману Дембеле . Французский клуб объявил, что по договоренности с главным тренером Луисом Энрике и спортивным директором  Луишем Кампушем 29-летний футболист отдохнет несколько дней.

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