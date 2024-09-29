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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «IBU будет последней федерацией, кто допустит россиян. FIS – предпоследней. Антироссийские настроения там самые сильные»

С 2022 года российские спортсмены не участвуют в турнирах под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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