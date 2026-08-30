Мир погубит не рак: гениальные мысли Сергея Капицы до мурашек

Есть люди, которые говорят о науке так, что после их слов хочется не спорить, а просто помолчать и подумать, потому что за простыми фразами у них стоит не эффект, а многолетнее наблюдение за человеком, обществом и тем, как медленно меняется сама ткань мышления.