Мир погубит не рак: гениальные мысли Сергея Капицы до мурашек

Есть люди, которые говорят о науке так, что после их слов хочется не спорить, а просто помолчать и подумать, потому что за простыми фразами у них стоит не эффект, а многолетнее наблюдение за человеком, обществом и тем, как медленно меняется сама ткань мышления.
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В итоге все это приведит целые государства в цифровой концлагерь. Что мы сегодня и наблюдаем. Забудьте о свободе в любом ее проявлении.