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Орловские новости

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В Орле мужчина выращивал коноплю возле дома

В Орле мужчина выращивал коноплю возле дома

Полицейские нашли 88 кустов конопли и 6,5 грамма марихуаны у 45-летнего жителя Орла, который выращивал растения для личного употребления.

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