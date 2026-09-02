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Нижегородская правда

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Размер предлагаемой зарплаты в малом бизнесе Нижегородской области вырос на 22%

Размер предлагаемой зарплаты в малом бизнесе Нижегородской области вырос на 22%

Малый бизнес стал лидером по динамике зарплат в Нижегородской области с начала 2026 года. Доход в этой сфере вырос на 22%.

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