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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Украина и Польша хотят вместе принять один из следующих чемпионатов мира. Министр спорта Украины Бедный сказал: «Ближайшая свободная дата – в 2040-х, нужно планировать уже сейчас»

Украина и Польша рассматривают возможность совместной заявки на проведение мужского чемпионата мира. По данным Politico, полученным от представителя правительства Польши, страны обсуждают эту перспективу.

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