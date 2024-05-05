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Зарплата Дронова по новому контракту с «Трактором» – 50 млн рублей в год (Михаил Зислис)

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. Ранее «Трактор» продлил контракт с защитником на 2 года.

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